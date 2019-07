Illegale Raveparty von Polizei beendet .

Am Samstag, in der Zeit von 01.00 – 05.00 Uhr, fand in Parndorf, Äußere Huteweide bei Windrad Nr. 701697, eine illegale Raveparty in einer dortigen Schottergrube statt, welche über keine Genehmigung verfügte.