Im Laufe des vergangenen Freitag suchten die Männer im Alter von 52, 18 und 16 Jahren mehrere Bekleidungsgeschäfte in einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) auf und nahmen Kleidungsstücke ohne zu Bezahlen mit sich. Dabei entfernten sie mit einem Multifunktionsmesser die Diebstahlsicherungen von den Waren und deponierten sie in ihrem Pkw. Einem Angestellten fiel nach dem Besuch der drei Männer das Fehlen eines Paars Schuhe auf und verständigte die Polizei, welche die Beschuldigten in einem nahen Restaurant entdeckte.

Im Fahrzeug der Männer wurden insgesamt 31 gestohlene Kleidungsstücke gefunden. Die Kleidungsstücke hatten den Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.

Bei einer Befragung durch die Polizisten zeigten sich die Männer teilweise geständig, die Waren wurden an die Geschäfte zurückgegeben.

Der 16-jährige Beschuldigte wurde auf freiem Fuß angezeigt, die beiden anderen Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.