Am Montag konnten zwei Männer im Alter von 49 und 37 Jahren durch einen Privatdetektiv beobachtet werden, wie sie insgesamt 18 Kleidungsstücke in einem niedrigen vierstelligen Eurobereich aus einem Geschäft ohne zu bezahlen mitnahmen. Sie entfernten mittels Entsicherungskralle die Diebstahlsicherungen der Kleidungsstücke und verbrachten sie zu ihrem Fahrzeug. Die beiden Männer wurden durch die Polizei festgenommen und nach Beendigung der Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.