Am Mittwochabend stahlen zwei bislang unbekannte männliche Täter von einem vor einem Mehrparteienhaus in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) abgestellten PKW die Kennzeichentafeln und montierten diese auf ihren PKW, einen blauen Kombinationskraftwagen.

Fahndung verlief negativ

Im Anschluss daran fuhren die beiden Männer zu einer Tankstelle im Ort, betankten ihr Fahrzeug und fuhren ohne zu bezahlen in unbekannte Richtung davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, die Gesamtschadenssumme liegt im hohen zweistelligen Eurobereich.