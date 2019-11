Am Dorfplatz in der Parndorfer Hauptstraße wird seit drei Wochen fleißig gewerkt. In weiteren drei bis vier Wochen wird sich der Platz in ganz neuem Glanz präsentieren.

„Es handelt sich um eine gänzliche Neugestaltung des Platzes“, erläutert Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA) im Gespräch mit der BVZ: „Der Hintergrund ist, dass der Dorfbrunnen in die Jahre gekommen ist, schon seit einiger Zeit nicht mehr funktionstüchtig war und der ganze Platz nicht mehr dem entsprochen hat, wie man einen zentralen Platz heutzutage gestalten würde.“

Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss hat sich die Dorferneuerung mit Obmann Reinhold Hermann dem Projekt angenommen.

In die Planung wurden auch Anrainer miteinbezogen, die ihre Ideen miteinbringen konnten. Herzstück des Platzes bleibt der Dorfbrunnen, der aus Naturstein neu gebaut und künftig auch wieder mit Wasser befüllt sein wird.

Die Heiligenstatue bleibt unangetastet, der Boden um sie herum wird gepflastert. Mehrere Bänke werden zum gemütlichen Verweilen einladen.

Den räumlichen Abschluss des neuen Dorfplatzes bildet eine Natursteinmauer, auf der alte Ansichten von der Hauptstraße ausgestellt werden sollen. Damit wird dem „alten Parndorf“ ein Denkmal errichtet, wie der Ortschef erklärt: „Bei der rasanten Entwicklung, die man in Parndorf hat, gerät das alte Gefüge immer mehr in Vergessenheit. Mit dieser Foto-Wand wollen wir den Leuten vermitteln, wie die Hauptstraße früher ausgesehen hat.“ Laut dem Bürgermeister gibt es Überlegungen, solche Foto-Mauern in Zukunft an weiteren Plätzen im Ort zu installieren, um zu vermitteln, wie sich Parndorf in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

Kosten: Circa 75.000 Euro

Die Kosten für die Neugestaltung des Dorfplatzes beziffert Bürgermeister Kovacs mit rund 75.000 Euro, abzüglich eines Förderanteils von 40 bis 50 Prozent.