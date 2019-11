Für zehntausende Schnäppchenjäger ist es bereits ein Fixpunkt im Kalender geworden: das „Christmas Late Night Shopping“ in den Parndorfer Outlet Centern, das am ersten Donnerstag im November bei verlängerten Öffnungszeiten (8.30 bis 21 Uhr) Angebote bis zu minus 80 Prozent und jede Menge frühen weihnachtlichen Flair verspricht. Morgen, Donnerstag, ist es wieder so weit.

Im Vorjahr sind laut Angaben von McArthurGlen rund 64.000 Kunden gezählt worden. Die Besucherzahlen beim „Christmas Late Night Shopping“ sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Zum Vergleich: 2017 wurden 60.000 gezählt, 2016 waren es 45.000 Besucher. Somit ist auch heuer wieder mit Verkehrsbelastungen, insbesondere in den Morgenstunden, rund um das Parndorfer Betriebsgebiet zu rechnen.

Marius Gyparis, stellvertretender Centermanager des Parndorf Fashion Outlets, bestätigt im BVZ-Gespräch den Aufwärtstrend im Parndorfer Weihnachtsgeschäft: „Es hat sich gezeigt, dass das ‚Christmas Late Night Shopping‘ gut angenommen wird, und der Ansturm hat über die letzten Jahre zugenommen. Wir sind heuer wieder gut vorbereitet und freuen uns auf zahlreiche Besucher.“

Mobile Skipiste, Musik und Food Trucks

Diesen Besuchern wird auch heuer wieder ein einfallsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Wie Marius Gyparis verrät, wird vor dem Haupteingang des Parndorf Fashion Outlets eine mobile Skipiste aufgestellt, auf der unter der Anleitung professioneller Skilehrer die neuesten Trends im Alpinsport ausprobiert werden können. Das kulinarische Angebot wird in beiden Centern durch Food Trucks erweitert und es wird auch ein weihnachtliches Musikprogramm geboten.

Das „Christmas Late Night Shopping“ schließt direkt an die Herbst-Kampagne namens „Wonders of Autumn“ von McArthurGlen an, die ganz im Zeichen der asiatischen Herbstfeiertage gestanden ist. In der Zeit von 8. September bis 14. Oktober haben laut Designer Outlet-Manager Mario Schwann 20.000 Gäste aus Asien in Parndorf eingekauft.