Ein ungarischer Staatsbürger fuhr gestern gegen 18.15 Uhr mit seinem PKW auf der B10 von Bruckneudorf kommend in Richtung Parndorf. Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger aus Wien bei der Autobahnabfahrt Parndorf von der A4 ab und wollte nach links in die B10, Fahrtrichtung Bruck abbiegen.

Am Beifahrersitz befand sich seine Gattin und am Rücksitz fuhren die drei Söhne mit. Beim Abbiegevorgang wurde er vom PKW des Ungarn erfasst. Beide Lenker sowie die Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei Kinder wurden zwecks Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Das ausgetretene Öl wurde von der Feuerwehr Parndorf, welche mit 25 Mann im Einsatz war, gebunden und entsorgt.