Shoppingcenter sparen beim Licht

Die Fenstertage zwischen dem Nationalfeiertag und Allerheiligen sorgten in Parndorf für ausgelassene Shoppinglaune. Jedenfalls ließen die vollen Parkplätze darauf schließen. Während einige Einkaufszentren in Österreich – so etwa das „eo“ in Oberwart – aufgrund steigender Energiekosten und Personalmangels ihre Öffnungszeiten verkürzen, geht man in den drei großen Einkaufszentren Parndorfs sehr zuversichtlich in die Vorweihnachtszeit.

Im Vergleich zu den letzten Jahren werden wir die Zeiten der weihnachtlichen Beleuchtung reduzieren. MARIO SCHWANN General Manager, McArthur Glen Designer Outlet Parndorf

Die Kundenfrequenz hat zwar noch nicht ganz das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht, im Vergleich zum Vorjahr sprechen allerdings sowohl McArthur Glen Designer Outlet als auch das PADO samt seinen Galerien und das Parndorf Fashion Outlet von deutlich positiven Entwicklungen. Die Teuerung ist hier im Konsumverhalten der Kunden noch nicht zu bemerken: Das liegt vor allem daran, dass die Teuerung im Textilhandel noch nicht so massiv angekommen ist wie im Lebensmittelhandel. Außerdem spielen die doch günstigeren Preise vor allem der beiden Outlet Center in die Hand.

Steigendes Preisbewusstsein ortet hingegen Ulrich Mörzinger, PADO Centermanager: Dass Werbeaktionen aktuell sehr gut seitens der Kunden angenommen würden, sei ein Indiz dafür. Auch wenn die Kundenfrequenz für die Unternehmen zufriedenstellend ist, „Business as usual“ können sich auch die großen Parndorfer Einkaufszentren nicht leisten. Die Teuerung macht vor allem auf der Ausgabenseite ein Problem. Stichwort Energiekosten.

Energiesparen ist Gebot der Stunde

Nicole Mehner ist Mitarbeiterin im Bereich Leasing Management im Parndorf Fashion Outlet. Sie spricht von einem „drastischen Anstieg“. Im PADO hingegen bestehen derzeit noch Altverträge mit Energielieferanten, man geht aber zukünftig von großen Preissteigerungen aus. Auch beim großen Nachbarn, dem McArthur Glen Designer Outlet, werden die Energiekosten akribisch im Blick gehalten: „Aktuell haben sich die Aufwände nicht stark verändert, wir beobachten das aber laufend“, betont General Manager Mario Schwann.

In allen Einkaufszentren laufen deshalb Energiesparprogramme. Schwann treibt etwa die Umrüstung in allen öffentlichen Bereichen von Gas auf Wärmepumpen bis Anfang nächsten Jahres voran. Im Parndorf Fashion Outlet werden hingegen technische Anlagen regelmäßig gewartet und mit Upgrades und Umrüstungen versehen, um die Energiebilanz nachhaltig zu verbessern, Stromfresser werden nach Möglichkeit ausgeschaltet. In den PADO Galerien arbeitet man momentan an einer der größten Aufdach-Photovoltaikanlagen des Burgenlandes. Sie soll noch heuer ans Netz gehen.

Und wie wird sich dieses Jahr das Weihnachtsshopping anfühlen? Werden die Einkaufszentren den lichterreichen Dekorationen Ade sagen? Auf weihnachtliche Stimmung werden die Kunden wohl nicht verzichten müssen, auf besonders hell erleuchtete Shoppingcenter – jedenfalls in Parndorf – aber doch. Denn wo alle drei Center schon jetzt einsparen, ist im Bereich Beleuchtung: Dabei reicht die Palette von Energieeinsparung durch LED Leuchtmittel, einem „stark eingeschränkten Beleuchtungskonzept“ (Designer Outlet) bis hin zu „Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich Beleuchtungsdauer und Intensität“ (PADO).

„Wir wollen unseren Kunden eine angenehme Umgebung zum Einkaufen in der Weihnachtszeit bieten und haben weihnachtlich sehr schön dekoriert. Im Vergleich zu den letzten Jahren werden wir aber die Zeiten der weihnachtlichen Beleuchtung reduzieren. Darüber hinaus ist die gesamte Weihnachtsbeleuchtung mit energiesparenden LED Leuchten ausgestattet“, sagt Mario Schwann. Und so halten es auch seine Kollegen in den anderen beiden Einkaufszentren.

Licht aus oder doch dimmen

