Am Donnerstag ist die Siegerehrung des Parndorfer Fotomarathons 2019 über die Bühne gegangen.

Am 18. Mai wurde der 11. Parndorfer Fotomarathon, nach mehrjähriger Pause, wieder ausgetragen. Dabei hatten die Teilnehmer sieben Stunden Zeit, um eine Serie von zwölf Bildern zu zwölf vorgegebenen Themen aufzunehmen. Am Donnerstag fand die Siegerehrung in der Parndorfer Volksschule statt.

Die Aufnahmen von Sebastian Meszar haben die fachkundige Jury am meisten überzeugt - er durfte sich über den ersten Platz freuen! Der Fotomarathon wird vom Kulturausschuss der Gemeinde Parndorf und Johan Rosman veranstaltet.