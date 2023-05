Joiser „Rectory“ lockte mit 110 Prozent Partyenergie .

Die Joiser Jugend hat gehalten, was sie versprochen hat. Nach einem „unvergesslichen“ Rectory 2022 wollte man noch eines drauflegen und startete am Samstag mit „110 % geladener Partyenergie“ in das heurige Clubbing. Die jungen Gäste dankten es und kamen zahlreich. Mit guter Stimmung und mega Tanzlaune machte man in Jois wieder einmal die Nacht zum Tage.