Der ganz normale „Wahnsinn“: Mad Midsummer 2023 in Pama .

Gestern Abend fand der ganz normale Wahnsinn Einzug in Pama. Beim „Mad Midsummer“ („Mittsommerwahnsinn“) ging es ganz nach dem Motto „Let's go mad!“ („Lass uns verrückt werden“) ab 21 Uhr heiß her am Sportplatz des SK Pama.