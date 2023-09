Podersdorf: Ein DJ-Feuerwerk zum 5. Geburtstag von „Born to Beach“ .

Am Nordstrand in Podersdorf wurde am gestrigen Samstag wieder bis in die Morgenstunde Party gefeiert. Der Anlass: Die „Born to Beach“-Events feierten ihren fünften Geburstag. Die DJs Rudy MC, TYO, Vinorate, Lucien und Looty heizten die Stimmung im Publikum nach allerbester DJ-Manier auf.