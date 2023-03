Sei einzigartig in Podersdorf - bei Born to Beach .

Samstagabend ging es am Podersdorfer Nordstrand heiß her! Born to Beach feierte ganz nach dem Motto „BE DIFFERENT, BE UNIQUE“ (Sei anders, sei einzigartig) ausgelassen den Individualismus. Und die DJs Karma, Kofi und Madness heizten dabei den über 500 Gästen ordentlich ein.