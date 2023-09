Impuls-Frühstück in Neusiedl am See: Neue Info-Plattform für Firmen

Alexandra Hofbauer-Jung und Nicole Nittnaus, zwei Personal- und Organisationsentwicklerinnen aus dem Nordburgenland, laden zum 1. Regionalen Impuls-Frühstück ein. Aktuelle Themen der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung stehen im Mittelpunkt.

Das Frühstück wird im Weinwerk in Neusiedl am See am 27. September von 8 bis 10 Uhr stattfinden. Ein neues, regionales Format für alle Personen und Entscheidungsträger in Betrieben, die den Mehrwert guter und gezielter Personalarbeit schätzen und sich vertiefend damit auseinandersetzen möchten.

In gemütlicher Atmosphäre möchten die beiden Expertinnen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich zu Themen der Personal- und Organisationsentwicklung zu informieren, auszutauschen und Impulse für ihre Personalarbeit mitzunehmen.

Alexandra Hofbauer-Jung und Nicole Nittnaus sind beide im Bezirk Neusiedl am See in landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen. Während ihrer Studienzeit an der Wirtschaftsuniversität Wien wurde ihre Begeisterung für die Personalarbeit entfacht. Nach bald 20 Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung sind sie nach wie vor mit Leidenschaft in der Begleitung von Organisationen, Teams und Einzelpersonen tätig.

Trotz vieler biografischer Parallelen haben sich ihre Wege erst Anfang 2023 gekreuzt, als die beiden eine neue Gemeinschaftspraxis in Neusiedl am See bezogen haben.

Fachkräftemangel fordert Unternehmen

Fachkräftemangel und sich rasch verändernde Umwelten fordern Betriebe momentan enorm. Eine starke Unternehmenskultur, gute Kommunikationsstrukturen, laufende Reflexion und Weiterentwicklung tragen zu einer Stärkung der Organisationen bei. Genau hier möchten die beiden Spezialistinnen ansetzen und Unternehmen durch gezielte Personalarbeit voranbringen.

So haben sie beispielsweise in einer Firma den Aufbau von Besprechungs- und Kommunikationsstrukturen begleitet. In einem anderen Unternehmen waren es die Einführung und Etablierung von vertrauensbildenden Mitarbeitergesprächen.

Das 1. Regionale Impuls-Frühstück ist der Start einer neuen Plattform, welche ein fixer Bestandteil einer kontinuierlichen und innovativen Auseinandersetzung mit den Themen darstellen wird. Eine Anmeldung zum 1. Regionalen Impuls Frühstück ist bis 22. September möglich. Kontakt: nicole@nicolenittnaus.com