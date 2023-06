Nickelsdorf / St. Andrä: Amtsleiterinnenwechsel vollzogen

Bereits im Jänner ging der St. Andräer Amtsleiter Gerhard Mollner in Pension, die Ausschreibung um den vakanten Posten zog bereits etwas Aufsehen nach sich (die BVZ berichtete). Schließlich konnte Iris Denk die Ausschreibung für sich entscheiden und wechselte nach rund zwei Jahren, in denen sie bereits in Nickelsdorf als Amtsleiterin tätig war in das für sie näher gelegene St. Andrä. Dies wiederum hatte zur Folge, dass nun Nickelsdorf sich auf die Suche nach einer neuen Amtsleitung machen musste. Diese wurde schließlich im April in Natascha Richter gefunden (die BVZ berichtete), die ihrerseits bereits Amtsleiterin in Rannersdorf war. Nachdem sie nun ihre letzte noch ausstehende Prüfung für ihre neue Stelle in Nickelsdorf abgeschlossen hat, wird sie mit 1. Juli die Amtsleitung in Nickelsdorf übernehmen und auch Iris Denk wird ihren interimistischen Dienst in Nickelsdorf niederlegen und sich vollständig der Amtsleitung in St. Andrä zuwenden.