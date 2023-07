Neuer Pfarrmoderator im Seelsorgeraum „An der Leitha“

Seit Dezember 2022 lebt Pater Myroslav Ruysn aus Transkarpatien, das in der westlichen Ukraine liegt, im Bezirk Neusiedl am See. Laut aktuellem Dekret vom 29. Juni des Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics der Diözese Eisenstadt soll er ab 31. August die Rolle des Pfarrmoderators im Seelsorgeraum „an der Leitha“ (Umfasst Potzneusiedl, Gattendorf, Zurndorf, Nickelsdorf und Deutsch Jahrndorf) übernehmen und Pater Günther Kroiss unterstützen. Pater Myroslav studierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Deutschland, wurde 2012 zum Priester geweiht und weniger als zwei Jahre später war er Direktor der Caritas in Transkarpatien.

Verbindendes mit Österreich gibt es für den gebürtigen Ukrainer vieles. So wird die Habsburgische Kaiserin Maria Theresia in Pater Myroslavs Heimat hoch angesehen und mit Pater Günther Kroiss arbeitet Pater Myroslav über die Caritas und dem Verein „2getthere“ bereits seit 2018 zusammen. Was den neuen Pfarrmoderator von seinen Vorgängern unterscheidet ist, dass er griechisch-katholisch ist. Diese Kirche ist jedoch mit der römisch-katholischen uniert. Das bedeutet, wie der stets gut gelaunte Pater Myroslav treffend formulierte: „Es ist nicht fremd. Es ist katholisch!“ Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie hier.

Eine Ernennung, eine Enthebung.

Parallel zur Ernennung Pater Myroslavs wird Pater Gerald von seinen Aufgaben enthoben. Er verlässt den Seelsorgeraum nach über neun Jahren um „durch seinen Orden mit einer neuen Aufgabe betraut“ zu werden, wie es im Dekret von Bischof Ägidius heißt. Pater Gerald wurde damit betraut, dort ein Fortbildungsinstitut für seinen Orden der Missionare des Heiligen Franz von Sales aufzubauen. Pater Gerald gründete zuletzt den Verein „Wir für Ostafrika“ durch den er Spenden für Gemeinden in Tansania, Kenia und Uganda sammelte. Um darüber mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

Zu seinem Abschied meint der Pfarrer: „Alle Menschen des Seelsorgeraums schließe ich weiterhin in mein Gebet ein. Bitte schließt auch mich und die mir für die Zukunft anvertraute Gemeinde ´Pfarre Don Bosco in Graz´ in euer Gebet ein.“ Leiter des Seelsorgeraums, Pater Günther Kroiss, meint über seinen Weggang: „Wir werden weiterhin in Verbundenheit mit ihm leben, sind ihm für alles dankbar und werden ihn auch besuchen!“