Wechsel an der SPÖ-Spitze in Edelstal

Moritz sorgte vor der Gemeinderatswahl im Oktober 2022 mit seinem Comeback für eine der größten Überraschungen. Die SPÖ Edelstal schickte den damals 81-jährigen ehemaligen SPÖ-Bürgermeister – nach 15-jähriger politischer Absenz – als ältesten Herausforderer der Sozialdemokraten in den politischen Ring. Die nächste Überraschung folgte am Wahlabend: Moritz gelang es - entgegen der allgemeinen Erwartung - in der ÖVP-Hochburg satte Gewinne für die SPÖ einzufahren (über 12 Prozent bei der Bürgermeisterwahl).

Das Amt des Vizebürgermeisters in Edelstal trat allerdings schließlich Franz Hofstädter an, der nun auch den Vorsitz in der Ortspartei übernimmt. Er bedankte sich bei Anton Moritz und sagte: „Viele haben uns nicht zugetraut, dass ein Team älterer Menschen einen Wahlerfolg einfahren kann. Wir und die Bezirkspartei waren jedoch davon überzeugt und der Wahltag hat uns Recht gegeben.“

Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP) habe er eine konstruktiver Zusammenarbeit für Edelstal angeboten. „Gleichzeitig habe ich aber auch unmissverständlich klargestellt, dass wir gehört und eingebunden werden wollen", so Hofstädter. Das Hauptaugenmerk liege neben der sachlichen Gemeinderatsarbeit nun auf einer Verbreiterung der Ortspartei, vor allem jüngere Frauen und Männer würden dem Team guttun, sagt Hofstädter, und lädt die Edelstalerinnen und Edelstaler zur Zusammenarbeit ein.

