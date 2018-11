In der Pfarrkirche Pamhagen fand am Freitag ein Zusammentreffen der besonderen Art statt. Die ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Chors „Varius“ ließen im Rahmen ihres 25-jährigen Bestehens das vergangene Vierteljahrhundert, nicht nur aber vorrangig musikalisch, Revue passieren.

Was einst als Jugendchor zur Mitgestaltung des örtlichen Gottesdienstes entstand, ist über die Jahre hinweg zum etablierten Ensemble der Gemeinde herangewachsen. Der Initiative des damaligen Pfarrers Johann Hörist ist es zu verdanken, dass das Team rund um die organisatorische Leiterin Veronika Fleischhacker auf eine langjährige Chorgeschichte zurückblicken darf. „Er ist mit der Bitte an der Gestaltung des Jugendgottesdienstes an uns herangetreten. Aus der Gemeinschaft hat sich nach und nach ein richtiger Chor entwickelt“, blickt die Chorleiterin, welche eine von sieben noch aktiven Gründungsmitgliedern ist, zurück.

Aus den Jugendlichen wurden Erwachsene und aus dem einstigen Jugendchor entsprang schließlich der heutige Chor „Varius“. Bunt gemischt ist sein Repertoire, so wie seine Mitglieder. Ob Mundart, moderne Lyrik oder weihnachtliche Hymnen, die 23 Damen im Alter von 25 bis 50 Jahren geben auf Veranstaltungen diverser Art ihr Talent und Können preis. Auch bei der Mitgestaltung von Gottesdiensten wirkt die musikalische Gemeinschaft nach wie vor mit. Unterstützung erhalten sie dabei von Gitarrist Herbert Andert, derzeit einziger Mann der Chorgemeinschaft.

„Natürlich sind auch Männer bei uns herzlich willkommen, es wären nicht die ersten in unserer Chorgeschichte“, schmunzelt Veronika Fleischhacker. Zum 25-Jahr-Jubiläum traf sich die Truppe am Nationalfeiertag in der Pfarrkirche, um mit altbekannten Stücken die vergangenen Jahre hochleben zu lassen.

„Wir sind dankbar für diese Zeit und möchten das unserem Publikum mit Liedern, die zu Herzen gehen, vermitteln“, so Fleischhacker vor dem Gottesdienst.