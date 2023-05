Neudorf: Neuer Pflegestützpunkt beschlossen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann kündigten vergangenes Jahr an, dass 71 neue Pflegestützpunkte im ganzen Burgenland entstehen sollen. Bei der letzten GemeinderatsitzungNeudorfs wurde abgestimmt, ob man einen dieser in der Gemeinde haben wolle. Verantwortlich für den Bau ist die Tochterfirma der Landesimmobilien Burgenland GmbH, die So Wohnt Burgenland GmbH (SOWO). Gleichzeitig wurde auch über das Grundstück „Am Bergl“ als Standort dafür abgestimmt, welches die von der SOWO angegebene Mindestgröße hat.

Der Beschluss wurde im Gemeinderat mehrheitlich angenommen. Bürgermeister Karel Lentsch (SPÖ) freut sich: „Damit ist die Pflegeversorgung für die ältere Generation auf Jahrzehnte gedeckt.“ Die Volkspartei inklusive ÖVP-Gemeindevorstand Thomas Schöner kritisiert sowohl, dass es keinen Vorzug für Neudorferinnen und Neudorfer gibt, als auch den Standort. Am vorgesehenen Grundstück gibt es einen kleinen, naturbelassenen Wildwuchswald. Die alternativen Vorschläge waren bedauerlicherweise kleiner als die vorgegebene Mindestgröße oder aufgrund von Umweltschutzrecht unmöglich bebaubar. Private Grundstücke konnten laut Bürgermeister ebenfalls nicht in einer ausreichenden Größe zusammenhängend gefunden werden.

