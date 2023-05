Großteils brave Autofahrer beim Surf Opening

Am vergangenen Wochenende wurde anlässlich des Surf World Cup in Neusiedl am See ein Planquadrat durch Beamte der Landesverkehrsabteilung durchgeführt.

Die Kontrollen fanden am Sonntag in der Zeit von 5 bis 11 Uhr statt. Das Planquadrat wurde mit Hauptaugenmerk auf die Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen, Nichteinhalten des Telefonierens mit Freisprecheinrichtung, sowie auf Delikte die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind, durchgeführt.

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 20-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck Leitha mit 1,44 Promille gemessen, welcher unter Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung stand. Der Lenker hatte sich bei der Ausfahrt vom Surf World Cup Gelände der Anhaltung entzogen und versuchte zu flüchten. Bei der Flucht missachtete er eine Stop-Tafel, wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung gekommen wäre. Anschließend erfolgte die Anhaltung des Lenkers, wobei im Fahrzeug Marihuana vorgefunden und sichergestellt wurde.

Bilanz: acht beeinträchtige Autolenker

Es wurden insgesamt circa 165 Fahrzeuglenker kontrolliert und 123 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei insgesamt 8 Lenker die Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten.

Drei Lenker hatten mehr als 0,8 Promille, ein Event-Gast verweigerte die Untersuchung mittels Alkomat. Drei Lenker waren durch Suchtmittel beeinträchtigt, ein Autofahrer verweigerte die amtsärztliche Untersuchung

Eine weitere 18-jährige Probeführerscheinbesitzerin war sowohl alkoholisiert als auch durch Suchtmittel beeinträchtigt.

