Ein großes Straßenbauprogramm wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung auf Schiene gebracht. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, den Bestbieter, das Ingenieurbüro Wachter GmbH, mit der Planung zu beauftragen: Insgesamt sollen zwischen 2019 und 2024 dreizehn Straßen – mit 18 Straßenabschnitten – gebaut werden. Für das heurige Jahr wurden 250.000 Euro für den Straßenbau veranschlagt.

Halbritter: Freude über Programm, aber Prioritätenliste fehlt

„Es ist dringend notwendig und vorrangig, Straßen in neuen Baugebieten, die bereits zum Großteil verbaut sind – wie zum Beispiel Dragonerweg, Am Wagram, Gehsteig Reitschacherstraße oder Maria-Theresien-Straße – zu errichten. Leider wurde der Voranschlag nur mehrheitlich, gegen die Stimmen der ÖVP, genehmigt, obwohl es höchste Zeit ist, diese Straßen zu bauen“, lässt die Bürgermeisterin via Aussendung wissen.

ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Halbritter stellte bereits in der Gemeinderatssitzung klar, dass er sich über das Straßenbauprogramm freue, auch wenn es ihm an einer Prioritätenliste fehle. Auch der Grünen-Gemeinderat Hannes Linhart merkte an, er hätte gerne eine Diskussion über die Reihung nach Prioritäten im Infrastrukturausschuss.

Finanzen sorgen für heftige Diskussionen zwischen VP und SP

Einer gemeinsamen Prioritätenreihung steht Bürgermeisterin Elisabeth Böhm auf BVZ-Anfrage offen gegenüber: Die Reihung werde mit den Parteien besprochen und die Festlegung erfolge in der Gemeinderatssitzung. „Es gibt zahlreiche Straßenabschnitte in Neusiedl am See, wo noch nicht einmal eine Asphaltdecke vorhanden ist. Es ist daher logisch, dass jene Abschnitte, wo es noch keine Fahrbahn gibt und die Grundstücke bereits verbaut sind, eine Straße erhalten sollen“, betont die Stadtchefin. Gleichzeitig müsse man die Finanzen im Auge behalten.

Genau die sind es, die immer wieder zu heftigen Diskussionen zwischen Rot und Schwarz im Gemeinderat führen. Auch beim Straßenbauprogramm vermisst ÖVP-Vizebürgermeister Halbritter eine „seriöse“ Finanzplanung: Im mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 sei von der SPÖ im außerordentlichen Haushalt kein Budget für den Straßenbau vorgesehen, betont er. Eine Zustimmung zum mittelfristigen Finanzplan hat die ÖVP aus diesem Grund auch verweigert.

Nach ÖVP-Schätzungen kostet das vorgelegte Straßenbauprogramm circa 2,5 Millionen Euro. „Die SPÖ hat kein Konzept und keinen Plan für Neusiedl. 18 Straßen zum Bau vorzuschlagen und keine Mittel im Budget vorzusehen ist unseriös“, meint Halbritter.

Anders sieht das Bürgermeisterin Böhm: Es werde in den nächsten Jahren laufend Geld für den Straßenbau budgetiert werden. „Mit dem Startschuss für das Straßenbauprogramm 2019-2024 wird der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger endlich erfüllt und in vielen Bereichen die Verkehrssicherheit und Lebensqualität verbessert.“