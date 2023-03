Europlasma eröffnet Spendenzentrum in Kittsee

Werbung

Heute, Freitag, wird das Europlasma Spendenzentrum in Kittsee offiziell eröffnet. Tags davor lud man zu einem Rundgang durch den Standort. Dabei wurde erklärt, wie eine Spende abläuft, welche Stationen sie durchläuft, und wem sie potenziell helfen kann.

Vor einer erstmaligen Spende werden bei einer Erstuntersuchung Vitalwerte geprüft, ein umfangreicher Gesundheitsfragenbogen ausgefüllt sowie eine ausführliche Untersuchung inklusive Anamnesegespräch durchgeführt. Dabei wird auch eine kleine Menge Blut für Labortests abgenommen. Binnen einer Woche liegen alle Befunde vor und wenn alles in Ordnung ist, ist man damit für sechs Monate als Plasmaspender zugelassen. Gesetzlich ist es in Österreich erlaubt, 50-mal im Jahr Plasma zu spenden, maximal dreimal in zwei Wochen. Dies ist möglich, da sich Blutplasma binnen ein bis zwei Tagen im Körper nachbildet. Pro Plasmaspende, die jeweils zwischen 45 und 60 Minuten dauert, warten auf den Spender auch 35 Euro Aufwandsentschädigung als Dankeschön.

Karin Modl klärt über die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Plasmaspenden auf. Foto: Klaus Zwinger

Bei dem Rundgang sprach mit Karin Modl von der Österreichischen Selbsthilfe Primärer Immundefekte (ÖSPID) auch eine Betroffene, die aufgrund einer Erkrankung selbst regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, die aus Blutplasma erzeugt werden. Ihre emotionale Darbringung der Wichtigkeit dieser Spenden überzeugte auch den Kittseer Bürgermeister Johannes Hornek (ÖVP). „Sie haben etwas geschafft, was normalerweise noch keiner geschafft hat. Ich werde mich untersuchen lassen und werde das auch machen“ so Hornek, der nebenbei auch lachend anmerkte, kein großer Freund von Nadeln zu sein.

Auch Landesrätin Daniela Winkler zeigte sich betroffen von Modls Krankengeschichte. „Ich bin dankbar, dass wir solche Zentren haben und hoffe, dass viele Leute kommen werden, um Plasma zu spenden.“ Bei der Veranstaltung waren auch Vertreter der WKO sowie des Kittseer Einkaufszentrums K2 anwesend.

Das Europlasma Spendenzentrum in Kittsee ist im Einkaufszentrum K2 in der Eisenstädter Straße 33 zu finden und telefonisch unter +43 2143 34 388 bzw. via E-Mail unter kittsee@europlasma.at erreichbar. Weitere Informationen finden sich online unter www.europlasma.at.

