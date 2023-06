Live erleben, wie ein Kunstwerk entsteht

Die Kunstschaffenden möchten ihre Werke nutzen, um auf Umweltprobleme, den Klimawandel oder Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Sie wollen mit ihren Werken das Bewusstsein schärfen und zum Handeln anregen.

Freilichtmalerei oder Pleinairmalerei bezeichnet eine Malerei, bei der Künstlerinnen und Künstler ein "Stück Natur“ unter freiem Himmel bei natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen und naturgegebener Farbigkeit der jeweiligen Landschaft darstellen. In der Zeit von 20. bis 23. Juni kommen Künstlerinnen und Künstler ins Landhaus Tauber und können sich dort auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren. Das Landhaus, Wallern und der gesamte Seewinkel werden zu Schauplätzen des künstlerischen Lebens und Schaffens.

Live miterleben, wie ein Kunstwerk ensteht

Das Besondere bei den Plein Air Tagen: Man kann den Kunstschaffenden über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das Entstehen eines Werkes kann Step-by-Step mitverfolgt werden und am Abend können bei einem Achterl Wein Erfahrungen ausgetauscht werden. Auch Außenstehende können so einen kreativen Prozess miterleben und einen tieferen Einblick in die Kunst und die Motivationen der Künstlerinnen und Künstler gewinnen.

Mit dabei sind die Künstlerinnen und Künstler Gertrude Vehlich aus dem Burgenland, Gottfried Laf Wurm, Florian Stolle und Anneliese Lukowitsch aus Niederösterreich, Michaela Mair aus Wien, Jay Lynne Finger-Mueller aus Wien/USA und Doris Bocka aus Bayreuth (Deutschland).