Bio-Greißlerei „Naturnest“ eröffnet

Seit 1. Oktober gibt es in Podersdorf eine neue Bio-Greisslerei. Das „Naturnest“ soll mit seinem Angebot jedermanns täglichen Lebensmittelbedarf in Form von Bio- und auch Demeter zertifizierten Produkten decken.

Stefan und Tamara Pamer erzeugen in ihrer Biolandwirtschaft selbst Marillennektar, Nudeln sowie Eier und kultivieren seit inzwischen drei Jahren auch Sanddorn, „die Zitrone des Nordens“, mit einem sehr hohen Vitamin-C-Gehalt. Von Letzterem konnte heuer eine erste, sehr zufriedenstellende Ernte eingefahren werden.

Zusammen mit der steirischen Firma Sandicca werden die geernteten Früchte zu Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln, Seifen, Fruchtfleischöl oder Tees verarbeitet.

Gebäck von der Firma Haubis wird täglich frisch aufgebacken, außerdem beliefert der Betrieb Meinklang aus Pamhagen das Naturnest donnerstags mit seinem Brot aus Natursauerteig ohne Hefe.

Bioprodukte von Produzenten aus der Region

Darüber hinaus werden Produkte von regionalen Produzenten wie Nitschinger Organic, Tschidaronia oder Schafsprodukte aus dem Hause Hautzinger bezogen, weitere bio-zertifizierte und interessierte Produzenten werden gerne ins Sortiment aufgenommen.

Die Bio-Greisslerei ist in Podersdorf am See auf der Rückseite der Florianigasse 22 in der Campingstraße zu finden und von Montag bis Freitag von 7 bis 19.15 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

