„Born to Beach“-Events feierten ihr Summer Opening .

Die „Born to Beach“-Events in Podersdorf am See starteten am Samstag mit dem Summer Opening in die Outdoor Saison und versprachen noch bessere und größere Partys als im Vorjahr. Über 1000 Partyfans tanzten zu einem großartigen DJ Lineup mit Febration, Wesh, Karma, Jaykow und Philthy. Sebastian Rappold mischte sich für die BVZ mit der Kamera unter das Publikum.