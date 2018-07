Willi Resetarits hat sich im 70sten Lebensjahr einen Herzenswunsch erfüllt. Der Sohn burgenlandkroatischer Eltern hat vergangenen Freitag gemeinsam mit seinen Kindern im Gastgarten „Zur Dankbarkeit“ musiziert.

Da „Voda“ und Chorleiter des Projekts „Familienband[e]“ macht das, was ihm am liebsten ist und was er am besten kann: Musik! Und dieses Mal gemeinsam mit seinen Kindern.

Eine musikalische Reise durch Jazz, Folk, Blues, Soul, Chanson sowie Volks- und Wienerlied, interpretiert von zwei Generationen Resetarits. Zu hören und sehen gab es dabei die wunderbare Stimme vom „Madl“ – Johanna Resetarits – sowie Eigenkompositionen vom Wahl-Enkerl – Wenzel Beck, da „Bua“ – Felix Schneider-Sturm – gab Rhythmus und Takt an und da „Voda“ – Willi Resetarits – entschied als strenger Musikredakteur, welche Lieder es letztendlich auf die Bühne geschafft haben.

Die Pannobile Familie kredenzte Weine aus ihren Weingütern und Josef Lentsch zeigte Raritäten aus seinem Weinkeller.

Soziales Engagement war und ist Willi Resetarits stets ein großes Anliegen und deshalb stand der musikalische Sommerabend in Podersdorf am See im Zeichen der Unterstützung, der Unterstützung von Familien im Integrationshaus.

Trotz strenger Geheimhaltung der Veranstaltung war das Konzert im Gasthaus zur Dankbarkeit restlos ausverkauft, Hausherr Josef Lentsch bedankt sich als Bewunderer der musizierenden Künste, als Kurtologe der ersten Stunde und Freund des Integrationshauses bei Willi Resetarits und seinen Kindern für die Austragung dieses speziellen Ereignisses: „Lieber Willi, in Dankbarkeit und Demut, dein Josef Lentsch.“