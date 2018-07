Römisches Gehöft wird der Öffentlichkeit gezeigt .

In Podersdorf am See (Bezirk Neusiedl am See) wird seit 2014 eine der wenigen archäologischen Fundstätten aus der Zeit der Awaren erforscht. Dabei ist man u.a. auf ein römisches Gehöft gestoßen, das nun der Öffentlichkeit gezeigt wird. Wer möchte, kann den Forschern noch bis 26. Juli über die Schulter schauen und die Ausgrabungen täglich von 15 bis 16 Uhr besuchen, hieß es am Freitag.