Die Badesaison am Neusiedler See nähert sich seinem Höhepunkt, am Ufer der Tourismusgemeinde stoßen gefiederte Gäste und ihre Hinterlassenschaften den Besuchern jedoch derzeit sauer auf.

Die sommerlichen Temperaturen locken zahlreiche Gäste an unsere heimischen Gewässer, im Strandbad von Podersdorf am See wird der Badespaß derzeit jedoch von einer furchtlosen Gänseschar getrübt. Zwei Kolonien von Graugänsen haben sich allen Anscheins dazu entschlossen, ihren Sommeraufenthalt an das beliebte Freizeitparadies zu verlegen - zum Ärger vieler Badegäste vor Ort. Die tierischen Besucher haben mittlerweile auch die Strandwiese für sich eingenommen, Vorsicht wird vor allem hinsichtlich ihrer Hinterlassenschaften geboten, die Entspannung kommt dadurch derzeit zu kurz.

"Es werden Gänse gefüttert, das ist natürlich nicht hilfreich und sollte unbedingt unterlassen werden.“ Michaela Wohlfart

In der Amtsstube wird bereits fieberhaft an einer gezielten Maßnahmensetzung gefeilt. „Wir haben die Situation vor Ort mit einem Uni-Dozenten besichtigt. Er hat festgestellt, dass es sich um eine eigene Art von Gänsen handelt, die keine Scheu mehr vor Menschen hat. Wir haben aber auch beobachtet, dass die Gänse gefüttert werden, das ist natürlich nicht hilfreich und sollte unbedingt unterlassen werden“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Wohlfart auf Anfrage der BVZ.

Eine umfangreiche Säuberung kann aufgrund der Größe des betroffenen Areals nicht garantiert werden, mithilfe von Experten soll nun Abhilfe geschafft und das Strandbad für die Tiere unattraktiv gestaltet werden. „Wir sind daran interessiert, eine verträgliche Lösung zu finden. Seitens des Landes wurde eine Studie der Uni Wien beauftragt, an der sich die Gemeinde mit einem Fünftel der Kosten beteiligen wird“, so die Ortschefin.