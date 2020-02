Pkw landete nach Überschlag in Weingarten .

Ein Pkw hat sich am Dienstagnachmittag zwischen Podersdorf und Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto überschlagen und ist in einem Weingarten gelandet. Die 51-jährige Lenkerin wurde dabei leicht verletzt und von der Rettung in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.