Nach einem Notruf wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf dem Neusiedler See zwischen Podersdorf und Neusiedl/See im Bereich der Bauminsel ein manövrierunfähiges Segelboot, das mit zwei Männern und einer Frau besetzt war, aufgrund des starken Nord-Westwindes und hohen Wellenganges in Seenot geriet, von einem Polizeimotorboot wahrgenommen und in den Hafen Podersdorf geschleppt.