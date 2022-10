Polizei ermittelt Einbruch in Firmengelände in Kittsee: Werkzeugkoffer entwendet

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Symbolbild Foto: Shutterstock, Photographee.eu

V ergangenes Wochenende gelangten Täter in Kittsee, im Bezirk Neusiedl am See, über eine widerrechtlich erlangte Funkfernbedienung in ein Firmengebäude.