Einbruch in Wohnhaus in Mönchhof

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr verließen die beiden für ca. 40 Minuten das Wohnhaus. In dieser Zeit gelangte der Täter durch Überklettern der Einfriedungsmauer in den Garten des Anwesens. Anschließend brach er gewaltsam das Wohnzimmerfensters auf und gelangte so in das Innere des Einfamilienhauses. Er durchsuchte sämtliche Räume und stahl diversen Schmuck, Golddukaten und Silbermünzen. Durch den Bezirkskriminaldienst konnten am Tatort zahlreiche Spuren gesichert werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Erhebungen laufen.

