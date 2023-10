Kittsee: Mann mit Schussverletzung und Brandwunden im Spital behandelt

Am Freitagabend kurz vor Mitternacht wurde die Polizei vom Krankenhaus Kittsee verständigt. Ein 39-jähriger Mann erschien dort, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Nach seiner Aussage wurde er von zwei Personen in ein Wohnhaus gelockt und dort von diesen angeschossen, geschlagen und mit Handfesseln gefesselt. Auch soll ihm eine Injektion mit unbekanntem Inhalt in den Oberschenkel gespritzt worden sein. Von den Ärzten konnten zwei kreisrunde Brandwunden, eine Stichwunde einer Injektionsnadel , Rötungen an den Handgelenken und ein Hämatom im Gesicht festgestellt und behandelt werden.

Laut einer Meldung der Landespolizeidirektion Burgenland konnten die Polizeibeamten noch in den Nachtstunden zwei 31-jährige slowakische Staatsangehörige mit Wohnort in Österreich im Wohnhaus festgenommen werden.

Dort fanden die Beamten Schuss- und Sportwaffen mit Munition und eine CO2-Pistole, vermutlich die Tatwaffe. Für diese besitzt einer der Festgenommenen eine waffenrechtliche Urkunde. Auch konnten bei er Durchsuchung im Haus Handfesseln und im Hausmüll eine Thrombosespritze sichergestellt werden.

Nach ersten Erhebungen dürfte es sich um seinen Streit wegen offener Schulden gehandelt haben. Das Opfer wurde in häusliche Pflege entlassen und die vermeintlichen Täter auf freiem Fuß angezeigt. Weitere umfangreiche Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sind im Laufen.