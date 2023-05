Polizei ermittelt Fahrraddiebstähle im Bezirk Neusiedl: Wie man sich schützen kann

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Symbolfoto Foto: Shutterstock, Rainer Fuhrmann

Werbung

Z wischen 23. und 24. Mai wurden im Bezirk am Neusiedl am See auf und in unmittelbarer Umgebung eines Campingplatzes mehrere Fahrräder gestohlen.