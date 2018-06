Seit zweieinhalb Jahren ist Manfred Bleich als Vizebürgermeister in Amt und Würden tätig, seit 1. Juni sorgt er als Kommandant der örtlichen Polizeiinspektion überdies für Recht und Ordnung vor Ort. Er tritt damit in die Fußstapfen von Erwin Lang.

Mit dem Eintritt in die Bundesgendarmerie vor 31 Jahren folgte für den Pamhagener ein abwechslungsreicher Einsatz in unterschiedlichsten Positionen. Erfahrungen sammelte Bleich nach Zuteilungen zum Landeskriminalamt an Dienststellen wie Neusiedl am See, Frauenkirchen oder Kittsee. Als Spurensicherungsbeamter war er für internationale KFZ-Verschiebungen zuständig, im Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See als Einsatzreferent tätig.

Im Mai 2002 trat er das Amt des Vorsitzenden der Personalvertretung des Bezirkes Neusiedl am See an, als Landesvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen setzte er sich für rund 1.700 Polizisten ein.

Förderung und Motivation als Anliegen

„Nachdem ich meine Funktion als Personalvertreter zurückgelegt habe, fiel die Entscheidung, mich für die ausgeschriebene Stelle in Pamhagen zu bewerben“, erzählt er. Vorgänger Erwin Lang trat kürzlich seinen wohlverdienten Ruhestand an, die Nachbesetzung erfolgte unverzüglich. Manfred Bleich ist künftig für 14 Bedienstete sowie derzeit 23 zugeteilte Kollegen aus unterschiedlichen Bundesländern zuständig. Neben dem Überwachungsgebiet Pamhagen, Wallern und Tadten gehören seit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auch die Grenzübergänge in Pamhagen und Andau zum Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion.

„Ein großes Anliegen ist mir die Förderung und Motivation der Kollegen, vor allem jener, die für den Grenzdienst aufgenommen wurden und gute Arbeit leisten“, so der neue Kommandant. Hinsichtlich seiner Funktion als Vizebürgermeister sieht Manfred Bleich keinerlei Konflikte, „was zu machen ist, wird sowieso gemacht, egal in welcher Position“, sagt er.