Polizeikontrollen Autodiebin am Grenzübergang Nickelsdorf festgenommen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Symbolbild

E ine mutmaßliche Autodiebin ist am Montag bei Polizeikontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgeflogen.