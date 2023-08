Gols: Gleichenfeier für Arztpraxis

Vor knapp einem Jahr kam die Ankündigung der Gemeinde, dass in der Unteren Hauptstraße 52, wo vormals die Bäckerei Hackstock zu finden war, künftig in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) eine Arztordinationsstelle im Erdgeschoß sowie drei Wohnungen im Obergeschoß entstehen würden. Nun fand am gestrigen Mittwoch die Gleichenfeier statt, womit die geplante Fertigstellung langsam aber sicher in greifbare Nähe rückt. Im September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen, im Oktober dann die Übergabe sein. In der Folge könne die Zahnärztin Anne Hof ihre Ordination eröffnen. „So sehr haben wir uns als Golser noch nie auf unseren nächsten Zahnarzttermin gefreut“, jubiliert Bürgermeister Kilian Brandstätter mit einem Zwinkern.