Schottische Töne aus Zurndorf

Krasser Karrierewechsel: Die 37-jährige Anna Binder stammt aus Waldegg in Niederösterreich. Nach ihrem Abschluss einer Modeschule arbeitete sie jahrelang bei einem bekannten österreichischen Unternehmen in der Bekleidungsindustrie. Die junge Frau befasste sich mit Prozessabläufen und technischen Lösungen zwischen Designern und den Produktionsstätten. Heute unterrichtet sie in Zurndorf in ihrem Heim sowie über das Internet Musik und Dudelsackspielen, während sie mit ihrem Mann, einem gebürtigen Zurndorfer, das gemeinsame Haus renoviert.

Märsche und Musiktheorie statt Mode und Maschinen

„In der ersten Kündigungswelle hatte ich noch Angst. In der dritten dachte ich mir 'will ich wirklich noch in dieser Firma arbeiten?'“, erinnert sich Anna Binder. Aufgrund der Verlegung vieler Bereiche in das Ausland kam es immer häufiger zu diesen Kündigungswellen. Sie entschied sich schließlich freiwillig zu gehen. Ihr Arbeitgeber richtete einen Fonds ein, der ehemaligen Mitarbeitern bei deren beruflichen Neuorientierung half. Nachdem die heutige Musiklehrerin schon seit ihrer Kindheit alle Typen an Blockflöten meisterte und über ihren Bruder - der mittlerweile nach Schottland ausgewandert ist - viel Kontakt mit der dortigen Kultur hatte, erkundigte Anna Binder sich mehr über das Thema Dudelsack.

Zwischen Umzug, Veränderung und Abschlussprüfung

Über die „Scottish Qualifications Authority“ (Schottische Qualifikationsbehörde) stieg sie in eine Ausbildung ein, die ihr die Welt traditioneller schottischer Musik und des Dudelsackspielens professionell beibrachte. Ein Jahr später machten man ihr das „Angebot, Versuchskaninchen zu sein, das Ganze erstmals online zu machen“, was ihr während der Pandemiejahre zugutekam. 2020 schloss sie das „Higher National Certificate for Music und Piping“ ab.

„Fertig geworden bin ich genau in der Pandemie“, erklärt sie lachend. Mit ihrem Mann, den sie 2023 heiratete, zog sie 2020 in ein Haus in Zurndorf. Der Umzug erwies sich aufgrund der beginnenden COVID-19-Situation als besonders herausfordernd. Sie hatte ihre Abschlussprüfung via Zoom von daheim aus zwischen Umzugskartons. „2021 ging es gleich weiter mit dem Higher Diploma for Music and Piping", erzählt sie.

Live- und Online-Auftritt: „Schottisches Burgenland“

Der Dudelsack ist ein einzigartiges Instrument, welches auf ganz eigene Art gestimmt wird (A=481 Hertz für die Musiker). Traditionellerweise orchestrieren Dudelsäcke von diversen perkussiven Instrumenten begleitet. Wenn Anna Binder ihre Fähigkeiten vor Publikum präsentiert, ist sie dabei meist solo. Die professionelle Musikerin wird gerne für festliche und pietätvolle Anlässe gebucht. Dazu zählen besonders oft Hochzeiten und auch Beerdigungen.

Gleichzeitig musiziert die Dudelsackspielerin auch leidenschaftlich in Musikgruppen, besonders in Rock-Konstellationen. „Gitarren können sich zum Glück relativ einfach mit mir mitstimmen“, erklärt die professionelle Musikerin. Mehr zum Schaffen der Wahl-Zurndorferin finden Sie unter www.schottischesburgenland.at. Dort hat man auch die Möglichkeit, halbstündige Zoom-Meetings als Unterrichtseinheiten bei der Musiklehrerin zu spezifischen Themen der Musiktheorie zu buchen.