„Bauernladen Helene“: Ein Stück Land mitten in Wien

Die Wiener Märkte waren Helene Ziniel schon früh vertraut, denn bereits ihr Vater verkaufte seine Produkte am Inzersdorfer Großmarkt an die Wiener Händler. Als Helene dann 1998 das Sortiment um Eier erweiterte, wollte sie ihre Produkte direkt vermarkten. Dies fiel ihr im Burgenland aber deutlich schwerer, als zuerst angenommen. Mehrere Verkaufsideen, auch das Aufstellen eines Schildes für den Ab-Hof-Verkauf in Frauenkirchen, wurden ihr nicht gestattet. „Da dachte ich mir: Fahren wir halt direkt zu den Leuten. In Gols einen Tag, in Neusiedl einen Tag“, erinnert sich Ziniel an die Anfänge kurz vor der Jahrtausendwende. „Ich bin einfach durchgefahren und hab gerufen 'Wir haben Kraut!' wie es mein Großvater schon vor vielen Jahren gemacht hat“, erzählt die Händlerin lachend. Jedoch war dieser Ansatz äußerst aufwendig. Es kam schnell zur Idee, den Verkauf in Wien zu betreiben.

Prominente Begegnungen mit „Schmäh“

„Mein erster Markt war eigentlich der Karmelitermarkt“, erzählt Ziniel. Bald darauf verkaufte die zweifache Mutter auch am Wiener Naschmarkt. Dort begegnete sie unter anderen dem legendären Otto Schenk. Dieser goutierte der Burgenländerin bei einem Einkauf lachend ihren „Schmäh“. Sie riet ihm vom Probieren der Chilis ab, da sie ihm sicherlich kein Seidel zahlen würde. Am Weihnachtsmarkt Spittelberg, wurde sie 2002 angesprochen, ob sie nicht Interesse hätte am Volkstheater zu arbeiten. Die Ausstrahlung der charismatischen Markthändlerin fiel auf und es gab einen Mangel an Personen mit authentischen Dialekt. „Ich kenne eine ganze Ortschaft, da reden alle so“, lehnte sie nach über zwei Stunden Gespräch ab. Ihre Einschätzung ist „wenn ich das Talent wirklich habe, habe ich es im Alter immer noch. Dann kann ich noch immer eine alte Resl spielen und hab noch immer meinen Spaß.“ Auch Schauspieler Heinz Marecek empfahl dem Betreiber des Marktes am Spittelberg, Pius Strobl, sich die burgenländische Händlerin „unbedingt hier zu behalten“.

Vom Marktstand bis ins Internet

Als 2009 dann Veränderungen in Form jahrelanger Sanierungen des Naschmarktes vor der Tür standen, hatte die geschäftstüchtige Frau eine neue Idee: Sie eröffnete ihren ersten Verkaufsladen in der Kettenbrückengasse. Heute erfreut sich dieser Bauernladen mitten in Wien einer loyalen Stammkundschaft, die nicht nur die zahlreichen Agrarprodukte von mittlerweile über 40 Betrieben aus ganz Österreich schätzen, sondern auch den Charme der waschechten Burgenländerin. Am Naschmarkt selbst steht Helene Ziniel inzwischen nur mehr an Samstagen. Dafür hat sich in den Pandemie-Jahren ihr Online-Handel etabliert. In dieser Zeit bot sie älteren Menschen an, die Einkäufe nach Hause zu bringen. Die Bäuerin aus dem Neusiedler Bezirk meint: „In anderen Bezirken haben sie mich schon gefragt, ob ich nicht dort auch einen Laden aufmachen könnte.“ Auch in Frauenkirchen gäbe es einen möglicherweise passenden Laden. Wie es für Helene und ihren Bauernladen weitergehen wird, wird die Zukunft zeigen. Mehr dazu unter https://bauernladenhelene.at/.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.