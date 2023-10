Vom Kiddy Contest ins Kino: Leinwand-Premiere für junge Golserin

Sie hat erst vor kurzem maturiert und steht bereits auf der Kinoleinwand: Die Golserin Katharina Felzmann feiert mit „Keinen Schritt zurück“ ihr Spielfilm-Debüt. Am Samstagabend war die Premiere des Dramas im ausverkauften Megaplexx Kino im Wiener Gasometer.

Der Kinofilm basiert auf dem gleichnamigen Buch von Florian Juterschnig, welcher gleichzeitig Produzent der Verfilmung ist. Das cineastische Werk aus Österreich porträtiert die Erlebnisse und den Druck eines autoritären Systems auf die fiktionalen Geschwister Stuart.

Ein Kinderstar kommt ins Kino

Erfahrung vor der Kamera sammelte die Golserin bereits mit 14 Jahren als sie den Kiddy Contest mit dem Song „Voll die Streberin“ (im Original: „Unforgettable“ von Nico Santos) gewann. Bereits ein Jahr danach überzeugte sie im Casting für „Keinen Schritt zurück“ und bekam die Rolle als Maggy, der jüngeren Schwester der Krankenschwester und Kriegsheldin Elisa (gespielt von Isabel Brachowicz).

„Damals war mir noch nicht klar, dass mich der Film fast drei Jahre begleiten würde“, meint die heute 18-jährige Golserin. Aufgrund der Pandemie entstanden immer wieder Widrigkeiten für das gesamte Projekt. Sie erzählt: „Die Zeit bis Juni 2021 war sehr mühsam. Wir mussten immer wieder testen, dann gab es wieder einen Lockdown.“ Auch bis zuletzt war das Endergebnis unsicher. Katharina Felzmann meint: „Es wusste niemand, ob der Film fertig wird und ob er überhaupt ins Kino kommt.“

Zwischen Matura und Dreharbeiten

Der Sommer 2021 war geprägt von zahlreichen Sprech- und Kostümproben, einem umgeschriebenen Drehbuch, Coachings und vielen weiteren Vorbereitungen. „Das war sehr zeitaufwendig, aber das wirklich Anstrengende kam dann erst“, erzählt die Schauspielerin. Sie opferte für das Projekt ihre Ferien, stand regelmäßig bis spät abends vor der Kamera und saß am nächsten Morgen wieder in der Schule.

Die Filmschwestern Emily und Maggie Stuart gespielt von Isabel Brachowicz und Katharina Felzmann. Foto: Daniel Gottfried

Gedreht wurde in Wien, der Steiermark und Niederösterreich, jedoch größten Teils in Drosendorf. Katharina Felzmann lernte in dieser Zeit die harten Seiten des Schauspielens zur Genüge kennen. Budget bedingt wurde einmal ein Teil der Crew im Zelt untergebracht, oftmaliger Drehbeginn um drei Uhr morgens und die Abhängigkeit von Wetter und Lichtverhältnissen prägten den Arbeitsalltag am Filmset.

Zukunftsmusik zwischen Studium und Kunst

Nach all den Strapazen war es für sie ein „sehr besonderes“ Gefühl den Film bei der Premiere am Samstag zu sehen. Im Anschluss kamen bereits weitere Produzenten auf den Kino-Erstling zu. Dennoch meint die Maturantin: „Schön war, dass meine ehemaligen Professorinnen anwesend waren und auch meine Klassenkolleginnen und Kollegen.“ Letztere wurden als Komparsen Teil des Films.

In Zukunft bleibt die Künstlerin sowohl der Musik als auch der Schauspielerei treu und plant sich in diesen Bereichen weiter zu entfalten. Gleichzeitig möchte sie auf Herausforderungen abseits des kreativen Bereichs vorbereitet sein und erklärt: „Ich möchte mir ein fundiertes Wissen im Bereich Wirtschaft und Management zulegen, daher studiere ich an der Wirtschaftsuniversität Wien.“ Bezüglich zukünftiger Projekte der Schauspielerin darf man sich freuen. Und auch eine Fortsetzung von „Keinen Schritt zurück“ steht bereits zur Diskussion.