Eine Perfektionistin will hoch hinaus

„Ich bin Perfektionistin. Ich bin immer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und bekomme eigentlich nie genug“, gesteht Katrin Kölndorfer im Gespräch mit der BVZ. Die 30-jährige Frauenkirchenerin ist Volksschullehrerin. 2015 schloss sie die Pädagogische Hochschule in Wien ab, war zwei Jahre in Kittsee, ein Jahr in Sankt Andrä und seit 2018 in der Volksschule Frauenkirchen. Doch sie sucht ständig nach neuen Aufgaben. „Zum Laufen gehen musste ich mich eher überwinden. Es war keine Leidenschaft dabei“, erklärt Katrin Kölndorfer ihre Beziehung zu Sport, bevor sie das „Jumping“ (zu Deutsch: hüpfen) für sich entdeckte. Dann blühte der Ehrgeiz in ihr auf. „Von der ersten Stunde an hat es mich fasziniert und mir Freude gemacht“, schwärmt sie.

Im Takt und in Gesellschaft motiviert bewegen

Kurz danach begann sie einen zweitägigen Intensivkurs und ist seither „Jumping Fitness Instructor“. Heute gibt sie drei Mal die Woche Kurse. Auch für Sondertrainings, beispielsweise für die Hoadläufer, den SC Frauenkirchen oder den Parndorfer Fußballnachwuchs wird sie angefragt. Dabei sind dann immer ihre speziellen Trampoline, die einen stabilen Haltegriff an der Frontseite haben. Dieser macht ausgefallenere Figuren möglich und man bewegt den Körper in einer Stunde mehr, als sonst an einem ganzen Tag. Sie betont jedoch: „Es ist keine Choreographie dahinter, die man auswendig kennen muss oder so etwas.“ Das Wichtigste ist, dabei Spaß zu haben und sich zu bewegen. Die Musik spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. „Fast jedes Lied muss nachbearbeitet und vom Tempo her angepasst werden“, erklärt Kölndorfer, denn sie geht gerne auf Liederwünsche ihrer „Jumperinnen“ ein.

Ihre neueste Herausforderung: händisch gemalte Wandtattoos. Was mit der Verschönerung des eigenen Hauses begann, wurde ein neues Projekt. Foto: Daniel Gottfried

Ihr neuestes Projekt heißt „home. art by K“. Von 2020 bis 2022 stand für sie, gemeinsam mit ihrem Mann Rene, Hausbauen an. Dabei kam sie auf die Idee, Wandverschönerungen selbst in die Hand zu nehmen. Selbstbewusstsein dafür schöpfte sie aus der gestalterischen Arbeit mit Kindern und ließ dabei eine alte Leidenschaft wieder aufblühen. Sie meint: „Als Kind habe ich selbst immer gerne gemalt. Mit Acryl auf Leinwand, nur irgendwann hat das Kreative dann aufgehört. Jetzt bin ich froh, dass das nicht verkommt.“ Sie bietet inzwischen personalisierte Wandtattoos und kreative Motive und Sprüche für alle möglichen Oberflächen an. Wir sind gespannt, was sie sich als Nächstes vornimmt.

