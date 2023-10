Berufung: Kindeserziehung nach der Montessori-Schule

Seit April des heurigen Jahres gibt es in Frauenkirchen ein alternatives Kinderbetreuungsangebot für die Kleinsten: Melanie Zwickls Montessori Kinderraum. Die junge Mutter bietet dabei, neben Kinderbetreuung in Gruppen von maximal vier Kindern, beratende Gespräche und Erklärvorträge im kleinen Rahmen. Die Kernaspekte sind dabei Wertschätzung, Selbstständigkeit und Individualität des Kindes.

Die 27-jährige Jungmutter und ihr Ehemann bauten ihr neues Heim in der Frauenkirchener Thermensiedlung mit Platz für die pädagogische Arbeit von Melanie. Im speziell eingerichteten Kinderraum gibt es Spielsachen und Einrichtung aus Holz sowie eine kindgerechte Küche. Selbst ein eigenes Badezimmer in einem separaten Nebenraum in Kindergröße steht zur Verfügung.

Foto: Daniel Gottfried

Wechsel in die Montessori-Philosophie

Nach ihrer Ausbildung an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik arbeitete Melanie Zwickl zuerst als Kindergartenpädagogin. Doch in großen Gruppen mit über 20 Kindern können die einzelnen Feinheiten der diversen Charaktere leider öfters auf der Strecke bleiben.

„Ich habe bemerkt, das ist nicht so ganz, was ich möchte, weil man nicht auf jedes Kind individuell eingehen kann“, bewertet sie ihre Erfahrungen. Nach eigener Recherche entschloss sie sich zu einer weiterführenden Ausbildung. Sie absolvierte ab 2017 zwei Diplomlehrgänge parallel an der Montessori-Akademie in Wien, welche sie 2019 abschloss.

Motivation durch Vorlieben und Selbstständigkeit

Namensgeberin ist die italienische Reformpädagogin Maria Montessori. Und Melanie Zwickl orientiert sich in ihrem pädagogischen Ansatz an deren Ideen. Wenn sich ein Kind beispielsweise für Malen oder Brote schmieren interessiert, geht die Pädagogin mit dem Kind genauer darauf ein. „Was das Kind dann weiter damit macht, bleibt dem Kind überlassen“, erklärt Melanie Zwickl. So entwickle das Kind eine intrinsische, also von sich selbst ausgehende Motivation, um sich so weiter zu interessieren und zu lernen.

Ihr eigener, kleiner Sohn ist aktuell ist immer mit von der Partie und Teil der Gruppe. „Am Anfang waren wir schon etwas nervös“, gesteht die junge Mutter. Sie meint aber weiter: „Es hat aber nur zwei Tage gedauert in denen er etwas eifersüchtig war und jetzt genießt er es.“ Über ihren eigenen Antrieb meint sie: „Es ist eine Herausforderung, dass man die Motivation des Kindes erwischt. Das empfinde ich als spannend. Und es ist etwas Schönes.“