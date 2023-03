Mit „Theresel“ den Nationalpark erkunden

Werbung

Hinter dem verspielten Namen „Theresel“ auf einem kleinen Schild vor einem Haus in Apetlon verbirgt sich die 33-jährige Theresa Weinhandl. Die gelernte Foto- und Multimediakauffrau arbeitete für eine Zeit in einem Fotolabor. „Ich interessiere mich nach wie vor dafür und es macht mir noch sehr viel Freude“, meint sie über ihren Lehrberuf. Doch eine große Liebe für Tiere ließ die junge Frau nach nur wenigen den Beruf wechseln. 2014 schloss sie eine Ausbildung zum diplomierten Personalcoach im tiergestützten Setting ab. Zwei Jahre später bewarb sie sich 2016 bei der Tierarztpraxis von Doktor Karlo wo sie bis heute hauptberuflich arbeitet. „Ich war da eigentlich noch in meinem alten Beruf drinnen, wollte aber einen Wechsel machen, da ich schon immer einen engeren Bezug zu Tieren hatte“, begründet sie.

Seit fünf Jahren bietet Theresa Weinhandl etwas sehr spezielles an: Eselwanderungen. Und zwar im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel. Die Eseldamen, Ilda und Emma, lernte sie 2016 kennen. Motiviert von ihrer Leidenschaft für Tiere, wollte sie diese bei ihren damaligen Besitzern in Kärnten nur besuchen. Sie stellte aber traurigerweise fest, dass die zwei nicht artgerecht gehalten wurden.

„Esel haben kein wasserdichtes Fell, weshalb eine Möglichkeit zum unterstellen sehr wichtig ist“, erklärt sie. Sie fand die Tiere bei Wind und Wetter im Freien stehend.

Kurzerhand kaufte die Frau der Tat die beiden, fuhr zurück ins Burgenland, baute einen kleinen Stall in ihrem Hof und holte die beiden Eseldamen, Ilda und Emma, nach Apetlon. Heute leben die Tiere auf dem für landwirtschaftliche Zwecke zugelassenen Grundstück in ihrem kleinen Stall und begleiten Theresa regelmäßig bei ihren Ausflügen.

Von alt bis jung kommt um Zeit in der Natur mit ihren beiden Eseldamen Ilda und Emma zu verbringen. Weinhandl erzählt über fünf Jahre Eselwanderungen: „Es waren schon viele Familien mit Kindern hier. Und oft Menschen, bei denen ich erst später realisiere, dass diese sehr stressige, anspruchsvolle Jobs haben und einfach eine Auszeit brauchen.“

Die Tiere sind sehr sensibel. Auf das Klischee des „sturen Esels“ kontert Theresa Weinhandl gewitzt: “Man lobt das Pferd, das den Karren in den Dreck zieht und schimpft den Esel, der rechtzeitig stehen bleibt.“

