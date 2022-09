Neusiedler gewinnt Ö1 Jazz-Stipendium

Werbung

Von Kindesbeinen an macht Alan Bartus Musik. Der Jazz hat es dem 21-Jährigen angetan und ihm heuer das Ö1-Jazzstipendium eingebracht. Mit seinem „virtuosen, kraftvollen Spiel sowie dem exzellenten Timing“ überzeugte der junge Pianist die Jury.

Das Stipendium bringt ihn seinem Traum von einer Solo-Karriere einen Schritt näher, denn damit gewann der Jazzpianist ein Master-Studium an der Jam Music Lab – Privatuniversität in Wien.

Seit er 12 Jahre alt ist, lebt der gebürtige Slowake in Neusiedl am See. In diesem Alter verbrachte er schon täglich mindestens vier Stunden am Klavier. „Das muss sein, wenn man etwas werden will“, weiß Bartus. „Talent ist die eine Sache, Arbeit die zweite.“ Mit 14 Jahren übt er deshalb bereits bis zu acht Stunden täglich.

Roma-Kultur bleibt ein wichtiger Teil in der Familie

Bartus weiß, wie das Geschäft läuft, er bekommt es hautnah mit. Sein Vater ist der viel gefragte Kontrabassist Stefan „Pista“ Bartus. Mit ihm am Bass und Matheus Jardim am Schlagzeug bildet Alan Bartus ein erfolgreiches Trio.

Sein Vater ist nicht nur sein Mentor, von ihm hat Alan wohl auch seine Faszination für den Jazz. „Jazz ist für mich eine musikalische Sprache, die man ein ganzes Leben lang studiert“, sagt er.

Musik ist in seiner Familie schon seit vielen Generationen verwurzelt, sowohl in der des Vaters als auch in der der Mutter. Es ist die traditionelle ungarische Roma-Musik, die gespielt wurde.

„Mein Vater ist der erste Jazzmusiker in der Familie“, erzählt Alan Bartus im Interview mit der BVZ. Die Roma-Kultur bleibt trotzdem ein wichtiger Teil in der Familie, auch wenn Bartus selbst in die Roma-Musik bisher wenig Zeit investiert hat: „Ich glaube, ich sollte es machen. Die Musik ist schwierig zu spielen, aber sie ist eine super Schule für die Ohren.“

„Ich habe ihm einfach meine Musik geschickt und sie hat ihm gefallen.“ Zur Zusammenarbeit mit Gregory Hutchinson

Vorerst wird es aber der Jazz bleiben, der die Karriere des jungen Pianisten beflügeln soll. Im Vorjahr hat Alan bereits sein Debütalbum „Born in Millenium“ mit eigenen Kompositionen aufgenommen.

Dass er dabei von Gregory Hutchinson, einem der besten Schlagzeuger der Welt, begleitet worden ist, ist für ihn „wie ein Ritterschlag“. Wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist? „Ich habe ihm einfach meine Musik geschickt und sie hat ihm gefallen“, lacht Bartus. Erschienen ist das Album allerdings noch nicht, Bartus sucht noch nach einem guten Label.

Berührungsängste hat Alan keine, er hat schon mit einigen renommierten Künstlern gespielt. Erst vor ein paar Wochen tourte er mit dem Saxofonisten und Grammy-Award-Gewinner Tim Armacost aus New York. Dort soll es übrigens nach dem Studium in Wien hingehen. Und zwar an die renommierte Manhattan School of Music. Eine Zusage hat er schon. „Jetzt fehlt nur noch ein Sponsor, denn das Studium ist sehr teuer.“

