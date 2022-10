Tobias Sutrich aus Parndorf: Ferngesteuert zum Rennerfolg

Werbung

Tobias Sutrich ist 17 Jahre alt und besucht die dritte Schulstufe der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in Eisenstadt. Seine Fachrichtung ist die Mechatronik und diese deckt sich auch ausgezeichnet mit seiner großen Leidenschaft: ferngesteuerte Modellautos.

Diese gibt es mit Elektro- und Verbrennermotoren. In erster Kategorie hat der Schüler heuer sowohl den Jugend-Staatsmeistertitel als auch den Staatsmeistertitel bei den „Großen“ in Wiener Neustadt gewonnen. In der Kategorie der Verbrenner konnte er sich den Vize-Staatsmeister bei einem Bewerb in Tirol sichern.

Mit dieser komplexen Fernsteuerung weiß Tobias ausgezeichnet umzugehen. Foto: Gottfried

„Er hat mit ungefähr zwölf oder dreizehn Jahren angefangen. Aber da sind wir nur Klubmeisterschaft und -rennen gefahren“, erinnert sich sein Vater Thomas Sutrich an die Anfänge seines Sohnes. 2019, nur drei Jahre später, startete der Motorbegeisterte schon bei seiner ersten Staatsmeisterschaft. Er trainiert in Bruck an der Leitha in der „Speedworld“. Dort ist auch sein Heimklub, der RC Parndorf, zuhause.

„Dort fahren wir meistens, um Dinge zu testen, oder wenn etwas Neues kommt, um dies auszuprobieren. Dort hast du schon das Gefühl für die Strecke. Du weißt sofort, wenn etwas anders ist am Auto.“

Die Leidenschaft für schnelle Gefährte und leistungsstarke Motoren liegt dem Nachwuchstalent schon im Blut. Schon Vater Thomas fuhr über 30 Jahre lang mit ferngesteuerten Autos. Er erklärt aber lobend: „Er ist ja viel schneller als ich. Ich habe über zehn Jahre gebraucht, um meinen ersten Staatsmeistertitel zu erreichen.“

Höchstleistungen im Kleinformat

Vater und Sohn, ein eingespieltes Team, teilen die Faszination für Modellautos und Rennen. Aber auch auf der Rennstrecke arbeiten die beiden zusammen.

„Es hängt zu 99 Prozent vom Fahrer und der Technik ab. Zu einem Prozent vom Mechaniker und Tanker“, erklärt Papa Sutrich. Denn die kleinen Gefährte sind Hochleistungsmaschinen, die über 100 Kilometer pro Stunde schaffen. In einem Wettbewerb nutzen die Fahrzeuge mit Verbrenner nach weniger als zehn Minuten bereits ihre Reifen ab und müssen regelmäßig getankt werden. Das übernimmt Thomas Sutrich an der Strecke.

Währenddessen konzentriert sich Tobias Sutrich darauf, die detaillierte Abstimmung seines Fahrzeugs möglichst optimal an die Gegebenheiten anzupassen und natürlich auch mit Fahrkönnen seine Konkurrenten hinter sich zu lassen.

Für nächstes Jahr hat Tobias Sutrich klare Pläne: Er möchte seinen Staatsmeistertitel in der Klasse der Elektromotoren verteidigen und sich den Staatsmeistertitel zusätzlich auch in der Klasse der Verbrenner holen.

