Nickelsdorfer Buchautor im Kampf mit Facebook

„Genug ist genug“, meint der Nickelsdorfer, der jetzt alle rechtlichen Mittel ausschöpfen wird: Das geht von einer einstweiligen Verfügung bis hin zu einer Klage gegen das soziale Medium. „Was hier passiert, ist einerseits ehrenrührig, andererseits geschäftsstörend.“

Sommers Probleme mit Facebook hatten - wie berichtet - schon vor mehr als einem Monat begonnen, als er nachweislich von einer islamistischen Terrorzelle in Indonesien gehackt und daraufhin gesperrt worden war – auch dagegen hatte sich der Schriftsteller und Journalist juristisch gewehrt. Mittlerweile wurde seiner Anwältin in einem Mail von Facebook garantiert, dass die Seite wiederhergestellt wird.

Der aktuelle Skandal hat aber eine noch größere Dimension: Sein Buch „Alle Männer sind Schweine“, in dem sich der bekannte Autor über die übertriebene politische Korrektheit lustig macht, würde angeblich gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Beiträge von Freunden über sein Buch werden teilweise gelöscht, die Facebook-Nutzer sogar temporär gesperrt. „Unfassbar!“, schüttelt Robert Sommer entsetzt den Kopf. „Das ist Zensur.“ Dieses Buch sei, wie schon auf dem Cover steht, eindeutig Satire – und die Freiheit der Kunst wird vor allem in Europa besonders geschützt. „Wir wissen ja aus der leidvollen Geschichte, wohin die Einschränkung der freien Meinungsäußerung führt.“

Was ihn besonders ärgert: „Vielleicht sollte man bei Facebook mein Buch erst einmal lesen! Sogar der Dümmste versteht, dass ich darin mit jeder Zeile für die liberale Demokratie eintrete. Auf der anderen Seite darf der amerikanische Expräsident Donald Trump seine Lügen verbreiten, wonach ihm der Wahlsieg gestohlen worden wäre. Das ist doch alles nur noch verrückt!“

Der Bestsellerautor ist überzeugt, dass man mit solchen Maßnahmen nur das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich will: „Man stärkt mit der übertriebenen politischen Korrektheit, der Sprachpolizei, dem lächerlichen Umtexten von Liedern, dem peinlichen Umbenennen von Speisen oder dem Verbieten von Filmen nur die politischen Ränder. Genauso wie mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit! Wir müssen mit den Menschen wieder in ihrer Sprache kommunizieren, sonst wenden sie sich von den selbst ernannten Eliten ab. Das sollte sich Facebook hinter die Ohren schreiben.“

