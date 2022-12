Sprechender Postkasten: Christkind bedankt sich zweisprachig

Werbung

Die beschauliche Gemeinde Potzneusiedl macht heuer mit einer ganz besonders entzückenden Weihnachtsaktion auf sich aufmerksam: Alle Kinder wurden eingeladen, einen Brief ans Christkind zu schreiben und diesen in den dafür vorgesehenen, liebevoll gestalteten Postkasten neben dem KastlGreissler einzuwerfen.

„Seit dem 27. November steht nun unser neuer Christkindl-Postkasten am Postplatz. Einmal pro Woche holt ein ‚Engerl‘ die Briefe ab. Jedes Kind erhält ein Antwortschreiben vom Christkind mit eigens kreiertem Stempel. Es freut sich aber auch über selbst gemalte Bilder. Diese werden im Fenster des benachbarten Hauses ausgestellt“, erklärt Bürgermeister Franz Werdenich.

Der Postkasten wurde hingebungsvoll und mit größter Mühe von einer Potzneusiedler Familie umgebaut und programmiert. Wirft ein Kind seinen Brief in den Postkasten ein, so bedankt sich das ‚Christkind‘ in deutscher und slowakischer Sprache. Danach erklingt eine weihnachtliche Melodie.

„Der Briefkasten wurde extra in Kinderhöhe angebracht, damit auch jedes Kind selbstständig seinen Brief einwerfen kann. Wir freuen uns sehr, dass der neue Postkasten von der Bevölkerung so gut angenommen wird“, ergänzt Werdenich.

