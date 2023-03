Neusiedler Stadtwein kommt von den Weingütern Haider und Königshofer

Werbung

Der rote Stadtwein ist ein Zweigelt 2021 vom Weingut Thomas Haider. Seine Charakterisik beschreibt der Winzer so: „Kräftiges Dunkelrot mit violetten Reflexen. Reife Herzkirsche und dunkle Beerenfrucht , elegante, samtige Tanninstruktur. Leichte Fruchtsüße am Gaumen mit rotbeerigem Nachhall. Ein Hauch von Nougat, mineralisch im Abgang“.



Im Rahmen der Weinpräsentation erläuterte Haider auch die Entwicklung des Rotweins in Nordburgenland, dessen Boom in den 1990er Jahren seinen Anfang nahm. Der Ausbau im Barrique-Fass nahm damals fast übertriebenen Züge an: „Es gibt auch heute noch Liebhaber des holzigen Geschmacks, aber nicht mehr in dieser Intensität.“ Das Mikroklima des Neusiedler Sees sei jedenfalls eine Vorteil für den Rotwein. Die Rotweine würden früher reifen, eine kürzere Lagerzeit sei notwendig und sie seien früher trinkreif als etwa im Mittelburgenland.

Den Weißwein stellt das Weingut Markus Königshofer mit seinem Welschriesling. Seine Charakteristik beschreibt der Winzer folgendermaßen: Strahlendes Hellgelb mit kräftigen Schlieren. Feine Pfirsichnase. Ein Hauch Holunderblüten. Steinobst und Limettengelee. Frisch, fruchtig, feinwürzig, mineralisch. Mit erfrischender Säure. Auf die Frage, was seinen Betrieb auszeichne, antwortet Königshofer, das Geheimnis seien die Lagen, allerdings trage jeder Winzer seine eigene Handschrift. „Der Wein ist so stark wie die Natur. Das Beste kommt immer nur von der Riede. Nur mit einer perfekten Traube kann man einen perfekten Wein machen.“

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Die ausgewählten Weine werden nun ein ganzes Jahr lang als Stadtwein geführt und bei öffentlichen Anlässen ausgeschenkt. Den Neusiedler Stadtwein 2023 gibt es aber auch ab sofort in den jeweiligen Weingütern ab Hof, im Regional-Regal bei Billa Plus sowie im Weinwerk Burgenland zu kaufen gibt.

„Die Winzer vom Weingut Haider Thomas und vom Weingut Königshofer Markus kredenzen einen hervorragenden Jahrgangstropfen. Der Stadtwein aus Neusiedl am See hat sich mittlerweile zu einer bedeutenden Marke entwickelt und durch die wunderschöne, immer gleich bleibende Etikette ist der Wiedererkennungswert sehr hoch. Für die Stadt und den Tourismus ist er zu einem wichtigen Aushängeschild geworden,“ so Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm anlässlich der Präsentation.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.