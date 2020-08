Im Zeitraum 23. bis 26. August wurden an zwei Tatorten in Weiden am See Räder gestohlen. Am ersten Tatort gelangen der oder die Täter durch eine unversperrte Gartentüre auf das Grundstück. Das mit einem Fahrradschloss versperrte Herrenrad wurde dabei mitgenommen. An einem weiteren Tatort ebenfalls in Weiden am See wurde ein Damenrad, dass im frei zugänglichen Garten unversperrt abgestellt war, mitgenommen.

Ein ebenfalls unversperrt im Vorgarten abgestelltes Herrenfahrrad wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kittsee gestohlen.

Tipps der Kriminalprävention:

Ein geschickter Dieb braucht nur wenige Sekunden und schon ist Ihr Fahrrad gestohlen!

Der Fahrraddiebstahl wird teilweise durch fehlende oder schlechte Sicherung (Billigschlösser) begünstigt.

Stellen Sie Ihr Fahrrad nach Möglichkeit immer in einem gut gesicherten Raum ab (Fahrräder werden gerne aus schlecht gesicherten Kellerabteilen gestohlen).

Befestigen Sie Ihr Fahrrad im Freien an einem fix verankerten Gegenstand (z.B. Rahmen - Straßenlaterne).

Lassen Sie keine wertvollen Gegenstände und teure Komponenten (z.B. Fahrradcomputer) am Fahrrad zurück bzw. sichern Sie diese mit einer Spezialmutter (PITLOCK-System).

Verwenden Sie Bügelschlösser ab 12mm Rohrstärke oder Panzerkabelschlösser.

Ihre Polizei stellt Ihnen kostenlos einen Fahrradpass zur Verfügung.

zur Verfügung. Füllen Sie diesen Fahrradpass sorgfältig aus und verwahren Sie ihn an einem sicheren Platz!

Bei einem Diebstahl ist der Fahrradpass für Fahndungsmaßnahmen der Polizei und bei der Schadensabwicklung mit der Versicherung äußerst hilfreich.

Sie können den Fahrradpass auch downloaden: http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/diebstahl_einbr/files/1932015_Fahrradpass_1.pdf

Fahrradcodierung NEU – seit 2018