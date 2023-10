Trockenheit: Wasserleitungsverband erhöht Tarife im Nordburgenland

Gerade im Osten Österreichs seien die Niederschläge gering und die Trockenheit ein Problem. Die alternde Infrastruktur, die unter anderem rund 3.000 Kilometer an Leitungen, 52 Brunnen und 63 Wasserbehälter umfasst, müsse erneuert werden. Zudem brauche es Neubauten und Neudimensionierungen, weil die Region wachse, erläuterte Edelmann.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird der WLV in den kommenden zehn Jahren circa 400 Mio. Euro investieren. Auch die neue Gebührengestaltung diene dazu, die Versorgung abzusichern, so Edelmann. Neue Brunnen sollen erschlossen, bestehende Brunnenanlagen adaptiert und ausgebaut werden. Außerdem sind Arbeiten an Hochbehältern, Ortsnetzleitungen, Transportleitungen und Hausanschlüssen geplant. Wasserwerke sollen sowohl um- als auch neugebaut werden.

Mit dem erhöhten Wasserpreis liege man weiter im österreichischen Mittel. Der Sozialrabatt soll von 25 auf 90 Euro im Jahr angehoben werden, um finanziell ohnehin schon gebeutelte Kunden entlasten zu können, sagte Edelmann. Er sprach von einer „überfraktionellen Mehrheit“, die die Erhöhung beschlossen habe. Anders als Grüne und einige Listen sei die ÖVP jedoch dagegen gewesen, hielt Klubobmann Markus Ulram am Dienstag fest.

Ulram kritisierte die erhöhten Tarife in einer Aussendung als „Abzocke der SPÖ“. „Obwohl der WLV weiter Gewinne erzielt, werden die Preise stark erhöht“, meinte er. Für einen Kunden des Wasserleitungsverbandes, der etwa 208 Kubikmeter Wasser verbraucht, bedeute die Erhöhung Mehrkosten von rund 165 Euro pro Jahr, rechnet der Klubobmann.

Erich Trummer, Präsident des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes (GVV) im Burgenland, wies die Kritik der ÖVP zurück. Die „falsche Finanzpolitik“ der türkis-grünen Bundesregierung, die die Inflation befeuere, zwinge die Gemeinden und deren Verbände zu Gebührenerhöhungen.